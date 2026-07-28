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Театр абсурда

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«Больно смотреть на них» – контр-адмирал ВМС США о помятых лицах укро-командующих

«Больно смотреть на них» – контр-адмирал ВМС США о помятых лицах укро-командующих

Офицеры ВСУ выглядят гораздо старше своих лет. Об этом контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил Cipher Brief, передает корреспондент .

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