Поездки подорожали, заказы отменяют... – вступил в силу новый закон о такси

К новому закону о такси оказались готовы лишь Москва с областью, Санкт-Петербург – и, пожалуй, всё. В остальных регионах России про то, что с такси надо что-то делать, вспомнили лишь 1 сентября, когда закон вступил в силу.
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