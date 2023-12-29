В Харькове возникли проблемы с электричеством на фоне взрывов

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о проблемах с электричеством в Харькове на фоне взрывов. «В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением», — написал он в своём Telegram-канале.
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