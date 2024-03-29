В СБУ хвастаются терактом на Крымском мосту, а французы отказались умирать за Украину: информационный хит-парад

слово РЕДАКТОРА Выпуск хит-парада#всё_как_есть на этой неделе невозможно начать иначе, чем со слов соболезнований семьям погибших и всем пострадавшим в самом страшном теракте в истории современной России в «Крокус Сити Холле».
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