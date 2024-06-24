Нутрициолог Гром: старайтесь поесть в течение 30-60 минут после тренировки

Питание играет ключевую роль в достижении максимальной эффективности от кардиотренировок. Правильный выбор продуктов до и после занятий спортом помогает увеличить выносливость, ускоряет восстановление и способствует общему улучшению физической формы.
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