Политика как он...
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Политика как она есть

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Заговор, который всё объясняет

Заговор, который всё объясняет

Дисклеймер: ниже не хайп. Ниже маленькая месть на бред про "Россия напала на Израиль".Нонче я буду клепать теворию…Кхм, не мой стиль.

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Комментарии
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ВХ
Виктор Хохлов
Из Израиля ломанулись беженцы, в т. ч. и в Россию. Думаю, неплохо бы, специально для них, отрядить аэродром в Донбассе, поближе к передовой, хотя… там, считай везде передовая.
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14 час.
Борис Сторублевцев
совершенно верно и сразу в окопы ,пусть докажут свою преданность  России!!!
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11 час.
АА
Алекс Архипов
Существование Израиля вовсе необязательно. Евреев итак полно во многих странах, особенно в Пендосии.
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11 час.

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