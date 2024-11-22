Rockstar пообещали больше новостей про Grand Theft Auto 6: новый трейлер не за горами? Се...

Rockstar пообещали больше новостей про Grand Theft Auto 6: новый трейлер не за горами?Сегодня Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games получила почетную награду самой ожидаемой игры 2025 года по версии Golden Joystick Awards 2024: источник#Grand_Theft_Auto #Rockstar_Games.
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