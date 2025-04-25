ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Политолог о вводе «миротворцев» НАТО на исторические территории РФ: «Москва такой сценарий не приемлет»

Политолог о вводе «миротворцев» НАТО на исторические территории РФ: «Москва такой сценарий не приемлет»

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Попытки Запада легализовать военный контингент НАТО под видом «миротворцев» Леонид Васильевна исторических территориях России будут оценены однозначно как акт прямой агрессии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх