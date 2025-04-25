МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Попытки Запада легализовать военный контингент НАТО под видом «миротворцев» Леонид Васильевна исторических территориях России будут оценены однозначно как акт прямой агрессии.
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