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За рулем

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Свежие комментарии

  • Татьяна Курочкина
    Вот только ЭТОГО нам здесь и"не хватало" 🤦Идиотов и откровенно попирающих всякие законы "мажоров" ХВАТАЕТ и без этог...Реактивные гонки ...
  • Астон Мартин
    она у них всегда былаИностранные армии...
  • Астон Мартин
    это все для народа что ли ? от заботников ???благодарим бл...век помнить будем...Купить автомобиль...

Из каких компонентов производят отечественные масла

Из каких компонентов производят отечественные масла

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Каким образом производят отечественные масла, если поставки импортных компонентов прекращены?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, обозреватель– По нашим сведениям, в 2022 году импорт присадок сохранился на уровне свыше 60%.

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