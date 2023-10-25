Из каких компонентов производят отечественные масла

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Каким образом производят отечественные масла, если поставки импортных компонентов прекращены?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, обозреватель– По нашим сведениям, в 2022 году импорт присадок сохранился на уровне свыше 60%.
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