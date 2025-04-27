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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Subnautica 2 поделились новыми деталями: изменения в ресурсах, судьб...

Разработчики Subnautica 2 поделились новыми деталями: изменения в ресурсах, судьб...

Разработчики Subnautica 2 поделились новыми деталями: изменения в ресурсах, судьба Стазис-винтовки и отказ от ЦиклопаНа форумах Reddit активно обсуждается новая порция информации о грядущей Subnautica 2, которой разработчики из Unknown Worlds поделились на своем Discord сервере.

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