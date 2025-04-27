Разработчики Subnautica 2 поделились новыми деталями: изменения в ресурсах, судьб...

Разработчики Subnautica 2 поделились новыми деталями: изменения в ресурсах, судьба Стазис-винтовки и отказ от ЦиклопаНа форумах Reddit активно обсуждается новая порция информации о грядущей Subnautica 2, которой разработчики из Unknown Worlds поделились на своем Discord сервере.