Разработчики Subnautica 2 поделились новыми деталями: изменения в ресурсах, судьб...

Разработчики Subnautica 2 поделились новыми деталями: изменения в ресурсах, судьба Стазис-винтовки и отказ от ЦиклопаНа форумах Reddit активно обсуждается новая порция информации о грядущей Subnautica 2, которой разработчики из Unknown Worlds поделились на своем Discord сервере.
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