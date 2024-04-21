Дипломаты обратились в МИД Турции из-за недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines в Мексику

Дипломаты России в Турции обратились к Министерству Иностранных Дел и авиакомпании Turkish Airlines из-за случаев отказа в посадке на рейсы в Латинскую Америку российских граждан, сообщил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов .
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