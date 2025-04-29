Cпособы улучшить зрение, которые на самом деле не работают

На просторах Интернет можно найти обнадеживающую информацию, согласно которой для улучшения зрения достаточно делать упражнения и дополнить рацион продуктами с высоким содержанием определенных витаминов и микроэлементов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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