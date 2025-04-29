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Cпособы улучшить зрение, которые на самом деле не работают

Cпособы улучшить зрение, которые на самом деле не работают

На просторах Интернет можно найти обнадеживающую информацию, согласно которой для улучшения зрения достаточно делать упражнения и дополнить рацион продуктами с высоким содержанием определенных витаминов и  микроэлементов.

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