Рангник об «МЮ»: «Хотим вновь выйти в ЛЧ. Постараемся завершить сезон на самом высоком уровне»

Ральф Рангник высказался после вылета «Манчестер Юнайтед» из 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер манкунианцев ответил на вопрос о том, смогут ли «красные дьяволы» догнать в таблице АПЛ «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».
Популярные статьи
- В Москве состоится масштабный ледовый фестиваль при участии главных звезд фигурного катания
- Хайо Зеппельт: «Оправдания со стороны Валиевой, на мой взгляд, абсолютно не заслуживают доверия. WADA не поверила словам ее адвокатов»
- «Появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство – как глоток свежего воздуха». Загитова посетила балет «Баядерка»
Свежие комментарии