Рангник об «МЮ»: «Хотим вновь выйти в ЛЧ. Постараемся завершить сезон на самом высоком уровне»

Ральф Рангник высказался после вылета «Манчестер Юнайтед» из 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер манкунианцев ответил на вопрос о том, смогут ли «красные дьяволы» догнать в таблице АПЛ «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».