Как развить социальные навыки у ребенка

Социальные навыки – залог успешности в будущем, поэтому крайне важно развивать их у своих детей Родители огорчаются, когда видят, как их дети не могут поделить между собой игрушку или не могут найти себе друзей.
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