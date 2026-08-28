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Контрафронт

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Сирия: Ночной комендантский час в целях общественной безопасности был введен в Дждейдат-Артузе,...

Сирия: Ночной комендантский час в целях общественной безопасности был введен в Дждейдат-Артузе, провинция Риф-Димашк, после того, как вспыхнули столкновения между местными жителями и молодежью из Дейр-эз-Зора.

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