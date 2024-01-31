Человек, изменивший мир

вага карлито

Величины типа Ленина появляются неизбежно, как ответ на чаяния людей! Само время вносит свой вклад! Видимо все созрело для появления такой фигуры, как ответ на запрос развития! И кстати, развитие пошло ускоренно с появлением у русского народа идеи! Сегодня тоже самое момент как бы требует от нас осмотреться и где то что то поправить!)) Это чувствуется , это висит в воздухе!