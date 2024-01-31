О фигуре вождя мирового пролетариата, государственном строительстве и вызовах современности Теперь, когда несколько поутихли страсти вокруг столетия со дня смерти В.
Человек, изменивший мир
Комментарии
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Юрий анин
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18 час.
Неизвестно Неизвестно
Всегда буду помнить Ленина и внукам про него расскажу
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18 час.
вага карлито
Величины типа Ленина появляются неизбежно, как ответ на чаяния людей! Само время вносит свой вклад! Видимо все созрело для появления такой фигуры, как ответ на запрос развития! И кстати, развитие пошло ускоренно с появлением у русского народа идеи! Сегодня тоже самое момент как бы требует от нас осмотреться и где то что то поправить!)) Это чувствуется , это висит в воздухе!
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10 час.
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