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Аргументы недели

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Венгрия признала Россию угрозой, ответ Москвы удивил Будапешт

Венгрия признала Россию угрозой, ответ Москвы удивил Будапешт

Венгрия изменила внешнеполитическую риторику и признала Россию угрозой, что вызвало неожиданно жёсткую реакцию Москвы.

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наталья никифорова

Я вообще не понимаю, почему наши продажные олигархи продолжают поставлять в Европу не только газ или нефть, но и обогащенный уран. Совсем от жадности оборзели. Гейропа намерена обложиться атомными бомбами, которые полетят по России, а эти уроды считают только деньги. Вероятно надеются свалить под шумок из страны если жареным запахнет, а деньжата у них давно припрятаны в банках Британии, Швейцарии и многочисленных оффшорах. Интересно, как долго это будет продолжаться?