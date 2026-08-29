Венгрия изменила внешнеполитическую риторику и признала Россию угрозой, что вызвало неожиданно жёсткую реакцию Москвы.
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- Нам роддома не ну...
- Нам роддома не ну...
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Перестать поставлять нефть и газ и путь радуются своей независимости. Сколько можно кормить дармоедов?
Грозить это наше занятие МИД, а делать то не кому и все "доброжелатели" давно это поняли и пользуются этим!
Пришла пора "баранов " ставить в стойло ...Давно пора научить этих горе-руководителей отвечать за каждое сказанное слово !А то молотят языком ,как ишак хвостом !
Обычно после такого заявления(мантры)... пересматривается(меняется) бюджет и государство усиленно вооружается.
Ребята, если мы для вас угроза, то нефть от угрозы принимать не надо.
Я вообще не понимаю, почему наши продажные олигархи продолжают поставлять в Европу не только газ или нефть, но и обогащенный уран. Совсем от жадности оборзели. Гейропа намерена обложиться атомными бомбами, которые полетят по России, а эти уроды считают только деньги. Вероятно надеются свалить под шумок из страны если жареным запахнет, а деньжата у них давно припрятаны в банках Британии, Швейцарии и многочисленных оффшорах. Интересно, как долго это будет продолжаться?