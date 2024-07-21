Жители Ноябрьска пожаловались на запах плесени и фекалий в квартирах

Жильцы дома № 7 на улице Цоя в Ноябрьске пожаловались на ужасный запах в квартирах. Северяне рассказали в соцсетях, что канализационные стояки в подвале проржавели до дыр, но управляющая компания не спешит устранять проблему.
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