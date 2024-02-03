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Тяжелобольной Андрей Губин планирует вернуться на эстраду

Тяжелобольной Андрей Губин планирует вернуться на эстраду

Состояние всеми забытого Андрея Губина заметно улучшилось. Исполнитель хитов “Мальчик-бродяга” и “Ночь” планирует вернуться на российскую эстраду в этом году.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В свое время мне Губин нравился как артист.
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