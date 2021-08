Картошка с сыром и сосиской в микроволновке, готовится безумно легко и быстро, идеально подходит для студентов! Я хоть и не студент, но тоже обожаю этот рецепт, готовлю когда нужно быстро перекусить (добавлять можно разные ингредиенты) Способ приготовления На 1 порцию нам понадобится: Картофель — 1 шт Сосиска (или колбаса) — 1 шт Сыр плавленный (твёрдый) — 50 грамм […] The post Картошка "По-студенчески" в микроволновке за 10 минут! first appeared on Эхо.