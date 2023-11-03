«Ни доллара Украине!»: во что может вылиться «ультиматум конгрессменов»

Обширная статья в авторитетном западном журнале Time, в которой, в отличие от всех прочих хвалебных и восторженных публикаций об Украине самыми яркими красками расписываются царящие там бардак и безнадега, а также делаются крайне неутешительные выводы относительно перспектив Киева, наделала немало шума как в самой «нэзалэжной», так и за ее пределами.
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