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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Женский оргазм как он есть — лица девушек на пике сексуального наслаждения

Женский оргазм как он есть — лица девушек на пике сексуального наслаждения

Литовский фотограф Альберт Поцей поставил перед собой очень интересную задачу: он решил запечатлеть на снимках своего фотопроекта лица девушек, находящихся на пике физического удовольствия — в момент оргазма.

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