NYT: появились доказательства причастности СБУ к убийству Кириллова

Служба безопасности Украины (СБУ) признала свою причастность к организации атаки, в ходе которой погиб глава службы радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает газета New York Times.
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