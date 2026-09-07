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Татар-информ

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Источник: Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» и вылетел в Москву

Источник: Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» и вылетел в Москву

Фото: pfcks.ru Трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в «Рубин» оказался под угрозой срыва.

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