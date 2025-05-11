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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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SD Family сыграют с Rocket Team в заключительном матче 4-го тура Медиалиги

Winline Медиалига, 4-й тур 11 мая, воскресенье SD Family – Rocket Team – 20:00 Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».

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