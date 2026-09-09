Был все-таки ультиматум от Путина: спецпосланники Трампа передали Зеленскому предупреждение

В Офисе Зеленского рассказали о том, что Стив Уиткофф передал на словах - в случае отказа от предложения Кремля, будет полностью изменен ход войны.
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