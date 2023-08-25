ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Нужно ли срочно уезжать от родителей?

Нужно ли срочно уезжать от родителей?

Хотела бы услышать ваше мнение уважаемые форумчане :)Мне 21, часто слышу, что психологи рекомендуют после 21 съезжать от родителей, снимать квартиру и жить одним, строить уже свою личную жизнь.

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Комментарии
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Вера Федорова
Мне кажется, если нет такого острого желания- уйти от родителей, то не вижу смысла это делать.
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10 час.
Элина Морозова
Если с родителями комфортно, то зачем уезжать? А вот сожительствовать ни при каких обстоятельствах не надо.
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9 час.
А
Александр24
Психологи рекомендуют? Дебилы это, а не психологи и, скорее всего, западные - у них это модно выгонять детей из дома. Наши дети до женитьбы живут с родителями и это правильно. Женился? Вот теперь сразу на съёмную квартиру, там и крепи свою ячейку. Нет денег, а &quot;женилка&quot; выросла? Вот и решай этот вопрос самостоятельно - при чём здесь родители?
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9 час.

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