Хотела бы услышать ваше мнение уважаемые форумчане :)Мне 21, часто слышу, что психологи рекомендуют после 21 съезжать от родителей, снимать квартиру и жить одним, строить уже свою личную жизнь.
Нужно ли срочно уезжать от родителей?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Федорова
Мне кажется, если нет такого острого желания- уйти от родителей, то не вижу смысла это делать.
Ответить
10 час.
Элина Морозова
Если с родителями комфортно, то зачем уезжать? А вот сожительствовать ни при каких обстоятельствах не надо.
Ответить
9 час.
А
Александр24
Психологи рекомендуют? Дебилы это, а не психологи и, скорее всего, западные - у них это модно выгонять детей из дома. Наши дети до женитьбы живут с родителями и это правильно. Женился? Вот теперь сразу на съёмную квартиру, там и крепи свою ячейку. Нет денег, а "женилка" выросла? Вот и решай этот вопрос самостоятельно - при чём здесь родители?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии