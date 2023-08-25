Нужно ли срочно уезжать от родителей?

Если с родителями комфортно, то зачем уезжать? А вот сожительствовать ни при каких обстоятельствах не надо.

А

Александр24

Психологи рекомендуют? Дебилы это, а не психологи и, скорее всего, западные - у них это модно выгонять детей из дома. Наши дети до женитьбы живут с родителями и это правильно. Женился? Вот теперь сразу на съёмную квартиру, там и крепи свою ячейку. Нет денег, а "женилка" выросла? Вот и решай этот вопрос самостоятельно - при чём здесь родители?