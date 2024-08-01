SHOT: блогеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги

Блогеру Эдварду Билу вскроют ногу, чтобы решить вопрос о ее возможной ампутации. Как сообщает SHOT, накануне звезду соцсетей экстренно госпитализировали из спецприемника в гнойное отделение одной из больниц Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии