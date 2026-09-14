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«Принимал непосредственное участие»: голландец, воевавший на стороне ВСУ, приговорён к 6,5 года тюрьмы в России

«Принимал непосредственное участие»: голландец, воевавший на стороне ВСУ, приговорён к 6,5 года тюрьмы в России

Голландца, воевавшего на стороне ВСУ, заочно приговорили к 6,5 года лишения свободы за наёмничество. 38-летний житель Амстердама Аднан Амеллук приехал воевать против России в марте 2022 года, но быстро разочаровался в службе и вернулся домой.

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