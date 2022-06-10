МЧС России предостерегает граждан от действий мошенников

МЧС России предостерегает граждан от действий мошенников

В последнее время участились случаи, когда недобросовестные граждане, представляясь сотрудниками МЧС России, предлагают установить пожарные извещатели или приобрести огнетушители.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх