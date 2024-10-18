Крымскую «молочку» продают в магазинах федеральных торговых сетей

Крымскую «молочку» продают в магазинах федеральных торговых сетейТакже крымская молочная продукция поставляется в исторические российские регионы – там открыто уже пять фирменных магазинов, рассказал замдиректора по экономике и финансам молочного завода Дмитрий Арлачёв.