Yonhap: из упавшего в Муане Boeing извлекли черные ящики

Специалисты извлекли два черных ящика из разбившегося в аэропорту Муан самолета. Об этом со ссылкой на южнокорейское министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта сообщило агентство Yonhap.
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