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yel

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Капусту заливаю тестом и отправляю загорать 40 минут: простой рецепт пирога

Чтобы порадовать себя или близких вкусной выпечкой, не понадобятся сертификаты о пройденных кулинарных курсах, сложные ингредиенты или долгое замешивание теста.

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