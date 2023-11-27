Секретарь СНБО Украины Данилов обвинил РФ в расколе между Зеленским и Залужным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что якобы российские шпионы спровоцировали раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным.
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