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Армия дронов Киева – реальность или пропагандистский миф?

Армия дронов Киева – реальность или пропагандистский миф?

Киев обещает в текущем году создать и выставить против российской армии целую армию дронов. Недавно военным руководством Украины была утверждена специальная доктрина применения беспилотных систем, а президент Владимир Зеленский подписал указ о выделении «беспилотных сил» в отдельный род войск.

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