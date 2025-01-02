Турция может стать крупнейшим поставщиком газа в Европу — турецкие эксперты

Турция может стать надежным поставщиком природного газа в Европу после того, как Украина прекратила поставки российского газа европейским потребителям по своей трубопроводной сети, заявили турецкие эксперты 2 января газете Hürriyet Daily News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии