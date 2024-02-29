МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах РФ Александру Елкину

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест временному поверенному в делах Российской Федерации Александру Елкину после его слов об ухудшившихся отношениях Москвы и Вильнюса в интервью РИА Новости 27 февраля.
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