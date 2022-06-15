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14 июня в Республике Беларусь традиционно отмечается ´Всемирный день донора крови´.

14 июня в Республике Беларусь традиционно отмечается ´Всемирный день донора крови´.

В этот день работники и волонтеры Первомайской РО ´Белорусского Общества Красного Креста´ поздравили Татьяну Геннадьевну Русак, которая с 1 февраля 2013 года является Почетным донором Республики Беларусь.

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