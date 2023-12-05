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Эдгард Запашный рассказал о травле из-за его патриотической позиции

Эдгард Запашный рассказал о травле из-за его патриотической позиции

Известный дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный признался, что пережил травлю, в том числе бывших сотрудников подведомственного ему учреждения, из-за того, что открыто поддержал СВО и выразил свою патриотическую позицию.

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