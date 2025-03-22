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Царьград

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Мэр Ростова: БПЛА противника повредил 16 квартир. Первые шаги по восстановлению сделаны

Мэр Ростова: БПЛА противника повредил 16 квартир. Первые шаги по восстановлению сделаны

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в результате атаки вражеского беспилотника на города в многоэтажке было повреждено 16 квартир.

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