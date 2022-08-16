SPLETNIK

490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Круто оштрафовали...Юрия Шевчука оштр...
  • Сергей Гуров
    Родину продала и глазом не моргнула, а собаку - не успеет и гавкнуть. Продажная шкура.Марина Овсянников...
  • Виктория Иванова
    Ну, вообще то, выглядит хорошо и ноги красивые. Что уж и расслабиться нельзя, что такое 49 лет? Девчонка. 😜Королеву Испании ...

Полина Киценко прокомментировала конфликт с Яной Расковаловой: "Моя команда полностью выстроила Яне личный бренд"

Полина Киценко прокомментировала конфликт с Яной Расковаловой: "Моя команда полностью выстроила Яне личный бренд"

Полина Киценко прокомментировала телеграм-каналу "Антиглянец" скандал вокруг сети мультибрендовых магазинов Podium Market, который закрылся в 2017 году, оставшись должен многим своим партнерам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх