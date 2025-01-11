ВАРНА (ИА Реалист). Известный болгарский политик, лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов стал объектом ненависти сразу в двух странах — в Македонии и в так называемой Украине — только за то, что поддержал Дональда Трампа и последовал его примеру.
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