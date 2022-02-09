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Спортивный агент Митьков: «Ого, говорят, в пробе кого-то из наших – даже не допинг, а наркотики. В связи с этим и консультации»

Спортивный агент Митьков: «Ого, говорят, в пробе кого-то из наших – даже не допинг, а наркотики. В связи с этим и консультации»

Спортивный агент Андрей Митьков прокомментировал ситуацию о возможных проблемах с допинг-тестированием у российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

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