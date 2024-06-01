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"РУССКИЕ ЧВК УДАРЯТ ПО СТРАНАМ НАТО?" СТОЛТЕНБЕРГ СДЕЛАЛ РОССИИ ПОДАРОК

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Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что западное вооружение, которое поставляется на Украину, становится украинским – огромный подарок для нас.

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Комментарии
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E
Ed
Запад подарил России прекрасную возможность грамотно аргументировать - своего ума не хватило
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17 час.
фарид сабиров
Я уже давно пишу и предлагаю, все кто воюет с ангосуками , это наши самые надежные ДРУЗЬЯ и им помогать наша ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. Надо всем им поставлять все виды самого современного вооружения , ракеты дроны, снаряды. Пусть они мочат всех и вся и везде. Как англосукассы поступают , нам САМ бог велел в ответ так поступать.
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16 час.

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