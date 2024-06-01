"РУССКИЕ ЧВК УДАРЯТ ПО СТРАНАМ НАТО?" СТОЛТЕНБЕРГ СДЕЛАЛ РОССИИ ПОДАРОК

фарид сабиров

Я уже давно пишу и предлагаю, все кто воюет с ангосуками , это наши самые надежные ДРУЗЬЯ и им помогать наша ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. Надо всем им поставлять все виды самого современного вооружения , ракеты дроны, снаряды. Пусть они мочат всех и вся и везде. Как англосукассы поступают , нам САМ бог велел в ответ так поступать.