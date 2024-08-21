Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Moody's назвала количество компаний ЕС с российским участием

Moody's идентифицировала 46 000 компаний с российским участием, которые работают в Евросоюзе. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Чехии (12 480), Болгарии (9 581), Германии (4 296), Латвии (3 338) и Италии (2 539).

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