21.01.25==Эхо катастрофы: Чёрное море «посылает» любителей пляжей на море Истринское. Или Клязьменское

Проблему купального сезона 2025 года придётся решать за счёт внутренних водоёмов РФ Куда поехать на отдых, причём чтобы там можно было купаться, да ещё и с детьми — данную задачку в этом году придётся решать миллионам российских семей.
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