LayerZero и Keeta внедрили токенизированные банковские депозиты в сетях Ethereum, Solana и Base

LayerZero и Keeta объединили усилия, чтобы обеспечить перемещение средств регулируемых коммерческих банков между публичными блокчейнами, стремясь расширить институциональную расчетную инфраструктуру за пределы закрытых банковских сетей.
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