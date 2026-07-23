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LayerZero и Keeta внедрили токенизированные банковские депозиты в сетях Ethereum, Solana и Base

LayerZero и Keeta внедрили токенизированные банковские депозиты в сетях Ethereum, Solana и Base

LayerZero и Keeta объединили усилия, чтобы обеспечить перемещение средств регулируемых коммерческих банков между публичными блокчейнами, стремясь расширить институциональную расчетную инфраструктуру за пределы закрытых банковских сетей.

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