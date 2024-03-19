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ЦМАКП зафиксировал ухудшение динамики экономических показателей в России

ЦМАКП зафиксировал ухудшение динамики экономических показателей в России

В России наблюдается заметное ухудшение динамики большого числа экономических показателей, говорится в мартовском выпуске записки "Анализ макроэкономических тенденций" от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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