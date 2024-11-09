Reuters: Кеннеди-младший отбирает кандидатов на должности в Минздраве США

Американский политик Роберт Кеннеди-младший, которого победивший на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал назначить на должность в своей администрации, уже ведет отбор кандидатов на посты в сфере здравоохранения.
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