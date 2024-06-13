В уральских вузах стало доступнее бюджетное и целевое обучение

Ровно через неделю, 20 июня, во всех вузах страны стартует прием документов от абитуриентов. В уральских университетах в этом году увеличилось количество бюджетных мест, кроме того, стало доступнее обучение по целевому контракту.
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